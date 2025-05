Sportboot geklaut und versenkt – Polizei steht vor Rätsel

Die Polizei wurde am frühen Mittwochmorgen nach Elbstorf (Landkreis Harburg) gerufen, weil Passanten ein sinkendes Sportboot bemerkten. An Bord war niemand, trotzdem ermittelt jetzt die Polizei.

Ein gestohlenes und teilweise versunkenes Sportboot wurde am Mittwochmorgen in der Elbe entdeckt. Laut Polizeiangaben alarmierte ein Zeuge gegen 5.45 Uhr die Beamten, weil er das herrenlos treibende Sportboot im Uferbereich in der Elbmarsch bemerkte. Zahlreiche Einsatzkräfte zu Land und zu Wasser rückten in die Nähe des dortigen Sportboothafens aus.

Entwarnung in Elbstorf: Keine Menschen an Bord

Das Boot ragte nur noch mit der Bugspitze aus dem Wasser. Betriebsstoffe liefen nicht aus. Taucher der Feuerwehr Hamburg suchten im Laufe des Tages das Boot nach möglichen Personen ab. Die Rettungskräfte kontaktierten außerdem den Eigentümer des Wasserfahrzeugs. Dieser erklärte laut Feuerwehr, dass er sich derzeit im Urlaub befinde.

Das könnte Sie auch interessieren: Zugetackerte Wunden, verängstigte Kinder: So wird in Hamburg abgeschoben

Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler sollen Unbekannte das gut neun Meter lange und 4,5 Tonnen schwere Sportboot in der Nacht aus dem nahe gelegenen Hafen entwendet haben. Ob die Außenbootmotoren gestohlen wurden, konnte die Polizei zunächst nicht bestätigen. Warum das Wasserfahrzeug augenscheinlich versenkt wurde, ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen der Wasserschutzpolizei.