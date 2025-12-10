Spaziergänger haben am Dienstag in einem Kanal in Meckelfeld (Landkreis Harburg) einen ungewöhnlichen Fund gemacht. Feuerwehrleute entdeckten daraufhin weitere kostbare Gegenstände in dem Gewässer. Wurde hier etwa Diebesgut versenkt?

Was zunächst wie ein Routineeinsatz aussah, entwickelte sich am Dienstag zu einem bemerkenswerten Fund im Seevekanal. Spaziergänger hatten in der Straße Himmelsbruch bei der Pulvermühle einen roten Vorschlaghammer entdeckt, der aus dem Wasser ragte. Daraufhin riefen sie die Polizei.

Feuerwehrleute finden Schmuck im Seevekanal

Die Beamten machten sich vor Ort ein Bild der Lage und forderten auch die Feuerwehr an, um das Werkzeug sicher zu bergen. Doch kaum hatten die Einsatzkräfte mit ihrer Arbeit begonnen, stießen sie am Grund des Kanals auf etwas völlig Unerwartetes: zahlreiche Schmuckstücke.

Feuerwehrleute förderten nach und nach Ringe, Ketten und verschiedene Armbanduhren zutage. Der Fundbereich wurde anschließend sorgfältig abgesucht, um weitere Gegenstände aufzuspüren.

Mutmaßliches Diebesgut in Meckelfeld entdeckt

Die Polizei vermutet, dass der Schmuck aus einer Straftat stammen könnte. Erst Anfang November waren im benachbarten Rosengarten bei Gartenarbeiten zwölf Armbanduhren und weitere Schmuckteile zum Vorschein gekommen – ebenfalls mutmaßliches Diebesgut, allerdings ohne bekannte zugehörige Tat.

Auch in diesem Fall liegt zwar der Schmuck vor, aber bislang fehlt eine passende Anzeige. Die Polizei ermittelt nun, ob es sich bei dem aktuellen Fund im Seevekanal ebenfalls um Diebesgut handeln könnte. Auch ein Zusammenhang mit dem Fund in Rosengarten ist nicht ausgeschlossen.