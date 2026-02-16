So’n Schiet: Gülle-Anhänger kommt auf glatter Straße ins Rutschen

Verkehrsunfall auf glatter Fahrbahn: Am Montagnachmittag hat ein Traktor mit einem vollbeladenen Gülle-Anhänger eine Straße in Seevetal im Landkreis Harburg blockiert.

Der Unfall ereignete sich gegen 16.30 Uhr zwischen Meckelfeld und Over. Ein Landwirt war mit seinem Trecker und einem mit Gülle beladenen Anhänger unterwegs, als das etwa 30 Tonnen schwere Gespann auf der winterglatten Fahrbahn ins Rutschen geriet.

Seevetal: Gülle-Gespann kommt quer zur Fahrbahn zum Stehen

Das schwere Fahrzeug drehte sich und kam quer zur Fahrbahn zum Stehen. Der Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt.

Aufgrund des blockierten Gespanns musste die Straße für die Dauer der Bergungsarbeiten voll gesperrt werden. Die Polizei regelte den Verkehr und leitete Fahrzeuge um.