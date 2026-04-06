Skurrile Flucht vor der Polizei: Motorradfahrer springt in See

Polizisten werden auf einen Mann aufmerksam, der sein Motorrad über eine Bundesstraße schiebt. Bei einer Kontrolle läuft der Mann davon – bis seine Flucht schließlich in einem Gewässer endet.

Auf seiner Flucht vor einer Polizeikontrolle ist ein Motorradfahrer im Landkreis Osnabrück erst zu Fuß davongelaufen und dann in einen See gesprungen, um den Einsatzkräften zu entkommen. Die Beamten alarmierten die Feuerwehr, die mit Booten anrückte, wie die Polizei mitteilte. Die Einsatzkräfte zogen den Mann schließlich aus dem See in ein Boot. Warum der Mann vor den Polizisten am frühen Ostermontag geflüchtet war, ist nicht bekannt. Das werde nun ermittelt, teilten die Beamten weiter mit.

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Zeugen hatten der Polizei zuvor einen Mann gemeldet, der auf der Bundesstraße 68 bei Bramsche nahe der Abfahrt Hesepe sein Motorrad schob. Die Besatzung eines Streifenwagens fand den Mann kurze Zeit später und kontrollierte ihn. Der Mann flüchtete laut Polizei dann plötzlich zu Fuß – bis die Flucht schließlich in dem See endete. (dpa)