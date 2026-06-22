Der Mann will mit einem Schlauchboot ein Luftkissen mit zwei Frauen darauf hinter sich herziehen. Dann fällt er ins Wasser. Was als spaßiger Ausflug beginnt, endet für den 52-Jährigen im Krankenhaus.

Größerer Notfallalarm auf der Weser im Landkreis Nienburg: Ein Motorbootfahrer ist ins Wasser gefallen und wurde von der Schraube des Außenbordmotors verletzt. Zwei Frauen gerieten ebenfalls in Not.

Nach bisherigen Ermittlungen hatte der 52-Jährige an dem Schlauchboot ein Luftkissen befestigt, auf dem sich seine Ehefrau und eine weitere Frau befanden, wie die Polizei sagte. Kurz nach Fahrtbeginn am Samstag stürzte der Mann aus bislang ungeklärter Ursache zwischen Boot und Luftkissen ins Wasser.

Die beiden Frauen ließen sich daraufhin ins Wasser fallen. Das führerlose Schlauchboot drehte mit dem leeren Luftkissen mehrere Runden auf der Weser.

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Jetski-Fahrer retten die drei Personen aus der Weser

Zeugen alarmierten die Einsatzkräfte wegen eines gekenterten Boots mit einer vermissten Person. In der Zwischenzeit hatten aber bereits zwei Jetski-Fahrer die drei Personen zur Marina Mehlbergen in Balge gebracht.

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Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, konnten sie daher Entwarnung geben. Der 52-Jährige wurde durch die Bootsschraube leicht verletzt. Er kam ins Krankenhaus. (dpa/mp)