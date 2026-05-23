Sie schob ihr Fahrrad über die Straße: Seniorin von Auto erfasst – tot

Als eine Frau eine Straße überqueren wollte, übersah sie ein Auto. Sie wurde vom Wagen erfasst und auf die Straße geschleudert.

Eine Frau ist am Freitag beim Überqueren einer Straße in Langwedel im Landkreis Verden von einem Auto angefahren und dabei tödlich verletzt worden. Die 81-Jährige habe den ersten Erkenntnissen der Ermittler nach ihr Fahrrad über die Fahrbahn geschoben und einen ankommenden Wagen übersehen, sagte die Polizei.

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Die 87 Jahre alte Autofahrerin erfasste die Frau mit ihrem Wagen, diese wurde daraufhin zu Boden geschleudert. Zeugen versuchten noch, sie wiederzubeleben. Die 81-Jährige wurde allerdings so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle starb. (dpa)