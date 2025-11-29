Sie kam vom Einkaufen: Fußgängerin (77) überfahren – tot

Tödlicher Unfall am späten Samstagnachmittag gegen 17 Uhr auf der Harburger Straße in Buxtehude: Eine 77-jährige Fußgängerin wurde tödlich verletzt, als sie im Dunkeln auf die Straße trat und ein 84 Jahre alter Golf-Fahrer nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte. Er und seine Beifahrerin erlitten einen Schock. Die Fußgängerin war offenbar gerade einkaufen gewesen.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen wollte die 77-jährige Buxtehuderin die Harburger Straße – mit ihren Einkäufen von einem Supermarkt kommend – in Richtung „Am Stadtgraben“ überqueren. Dabei trat sie auf die Fahrbahn, ohne den fließenden Verkehr zu beachten. Ein 84-jähriger Autofahrer aus Hamburg, der mit seinem VW Golf in Richtung Buxtehuder Innenstadt unterwegs war, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste die Frau.

Die Fußgängerin wurde bei dem Zusammenstoß lebensgefährlich verletzt. Der Rettungsdienst und ein Notarzt brachten die Schwerstverletzte unter Reanimation ins Elbe Klinikum Buxtehude, wo jedoch nur noch der Tod der Rentnerin festgestellt werden konnte. Der Fahrer des Pkw und seine 85-jährige Beifahrerin erlitten einen Schock und mussten vom Rettungsdienst betreut werden.

Die Staatsanwaltschaft Stade ordnete zudem die Hinzuziehung eines Sachverständigen an, der prüfen soll, ob der Unfall für den Autofahrer vermeidbar gewesen wäre. Die Feuerwehr Buxtehude leuchtete die Unfallstelle für die Ermittlungen aus. Die Harburger Straße war im betroffenen Bereich bis in die späten Abendstunden voll gesperrt. Es kam zu Verkehrsbehinderungen. Die Polizei Buxtehude bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 04161/6470 zu melden. Gesucht werden insbesondere die Insassen eines Fahrzeugs, das sich zum Unfallzeitpunkt hinter dem beteiligten VW Golf befunden haben soll.