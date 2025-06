Dringend auf Medikamente angewiesen: Frau nahe Hamburg verschwunden

Wer hat Anke H. gesehen? Die 55-jährige Frau aus Buxtehude (Landkreis Stade) wird seit Dienstagabend vermisst. Da sie dringend auf medizinische Hilfe angewiesen ist, bittet die Polizei nun die Bevölkerung um Mithilfe.

Anke H. verließ am Dienstag gegen 19.20 Uhr ihren Wohnsitz in der Else-Klindtworth-Straße eigenständig und lief zu Fuß in Richtung Moor, so die Polizei. Angehörige hatten sie zunächst selbst gesucht – vergeblich. Von der Frau fehlt jede Spur.

Die Frau ist dringend auf medizinische Hilfe angewiesen. „Es ist möglich, dass sie auf Ansprache anderer Menschen nur eingeschränkt oder gar nicht reagiert und zudem orientierungslos sein könnte“, erklärt die Polizei.

Hinweise auf die Vermisste sollen bei der Polizei gemeldet werden

Inzwischen konnte die Polizei den Bereich auf die Fläche zwischen Rübker Straße, Bahnlinie und Autobahn 26 eingrenzen. Das Gebiet wurde mit Spürhunden und einer Drohne abgesucht. Auch diese Suchmaßnahmen blieben bislang ohne Erfolg.

Jeder, der Anke H. gesehen hat, wird gebeten, sich unter der Nummer 04161/6470 zu melden. (mp)