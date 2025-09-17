Am Boden eines Sees im Norden: Taucher machen Sensationsfund aus der Eiszeit

Zwei Taucher haben in der Tiefe eines Sees im Norden einen ungewöhnlichen Fund gemacht: Sie stießen auf den Stoßzahn eines Tieres, das schon lange ausgestorben ist.

Taucher haben im Salzgittersee bei Salzgitter den Stoßzahn eines Mammuts entdeckt. Der Zahn des Wollhaarmammuts ist fast 80 Zentimeter lang und komplett erhalten, wie die niedersächsische Stadt bekannt gab.

Der Fund sei eine kleine Sensation. Der Zahn soll von einem Jungtier aus der letzten Eiszeit stammen und zwischen 10.000 und 110.000 Jahre alt sein.

Das könnte Sie auch interessieren: „Würdeloses Schauspiel“: Zoff um Kleingärten – Politik blockt Bürgerentscheid

Die Taucher Jürgen Wiegleb und Jürgen Woelke machten den Fund schon Mitte Juli und übergaben ihn dem Städtischen Museum Schloss Salder in Salzgitter. Der Stoßzahn soll nun konserviert werden.

Er liegt in einer Wasserwanne, damit er nicht austrocknet und dabei beschädigt wird. Wenn die Konservierung in ein bis zwei Jahren abgeschlossen ist, soll der Stoßzahn in der Dauerausstellung präsentiert werden. (dpa)