Seniorin (80) stürzt mit Fahrrad – Lebensgefahr

Dramatischer Rettungseinsatz am Donnerstagabend in Buchholz in der Nordheide: Eine 80-Jährige ist gegen 18.30 Uhr im Bereich der Soltauer Straße, Ecke Am Thing, mit lebensgefährlichen Verletzungen neben ihrem Fahrrad aufgefunden worden. Eine Passantin entdeckte die Frau und alarmierte sofort den Rettungsdienst.

Die Seniorin wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik gebracht. Wie genau die Frau mit ihrem Fahrrad gestürzt ist, ist bislang unklar. Nach ersten Erkenntnissen könnte die Frau allein beteiligt gewesen sein. Gesichert ist das jedoch nicht.

Die Polizei Buchholz bittet mögliche Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, sich unter der Tel. 04181-2850 zu melden. (tst)