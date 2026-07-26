Schwerer Unfall auf Landstraße bei Stade: 89-Jähriger und sein Beifahrer müssen ins Krankenhaus.

Bei dem Unfall gab es zwei Verletzte. Polizei Stade

Bei einem schweren Verkehrsunfall in der Gemarkung Wedel bei Stade sind am Samstagnachmittag zwei Personen verletzt worden. Ein Senior hatte die Kontrolle über seinen Mercedes verloren und war dann gegen einen Baum gekracht.

Zu dem Unfall kam es laut Polizei gegen 17.10 Uhr auf der Kreisstraße 50. Dort war ein 89-Jähriger in seinem Mercedes in Richtung Wedel unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache soll er plötzlich die Kontrolle über das Fahrzeug verloren haben.

Fahrer und Beifahrer verletzt in Klinik

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Der Wagen kam von der Fahrbahn ab und krachte dann frontal gegen einen Baum. Der Fahrer sowie sein Beifahrer (60) wurden bei dem Crash verletzt und kamen in eine Klinik.

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Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit rund 40 Kräften im Einsatz. Die K50 wurde voll gesperrt.