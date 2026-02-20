Autofahrer (83) übersieht rote Ampel – Schülerin schwer verletzt

Eine 14-Jährige ist am frühen Freitagnachmittag in Stade (Landkreis Stade) bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Ein 83-jähriger Autofahrer hatte offenbar eine rote Ampel übersehen. Der Wagen des Rentners erfasste das Mädchen.

Der Unfall ereignete sich gegen 14 Uhr auf dem Obstmarschenweg: Nach Angaben der Polizei war der Stader Rentner mit seinem Ford Eco-Sport auf der Landstraße 111 aus Richtung Bützfleht nach Stade unterwegs. Im Kreuzungsbereich Götzdorfer Straße übersah er offenbar eine rote Ampel und erfasste die 14-Jährige.

Rentner fährt Schülerin an

Die Jugendliche wurde auf die Fahrbahn geschleudert und dabei schwer verletzt. Sie musste nach der Erstversorgung durch den Stader Notarzt und Rettungsdienstpersonal von der Besatzung des Hamburger Rettungshubschraubers Christoph 29 in eine Hamburger Klinik geflogen werden.

Der Unfallverursacher blieb bis auf einen Schock unverletzt. Sein Fahrzeug wurde erheblich beschädigt, der Gesamtschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt.

Für die Zeit der Rettungsmaßnahmen und die Unfallaufnahme musste die L 111 zeitweise voll gesperrt werden. Es kam zu Verkehrsbehinderungen. (mp)