Sekundenschlaf am Steuer: Senior (86) fährt in Straßengraben

Ungewöhnlicher Vorfall in Varel (Landkreis Friesland): Ein 86 Jahre alter Autofahrer schlief offenbar am Steuer ein – und landete im Graben.

Der Unfall ereignete sich in der Nacht zum Mittwoch um 2.14 Uhr. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Senior auf der Karl-Nieraad-Straße in Richtung Hans-Schütte-Straße unterwegs, als er in einer Rechtskurve kurz in den Sekundenschlaf fiel.

Sekundenschlaf: Senior kommt von der Fahrbahn ab

In der Folge geriet sein Wagen nach links von der Fahrbahn ab. Der Pkw kam schließlich im Straßengraben zum Stehen.

Dabei wurden sowohl das Auto als auch der Graben beschädigt. Eine Straßenlaterne wurde nur knapp verfehlt. Der hochbetagte Fahrer blieb unverletzt. (mp)