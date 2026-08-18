Ein Segler ist in der Nordsee gekentert. Retter flogen ihn nach Langeoog.

Nach seiner Rettung wurde der Segler auf die Insel Langeoog gebracht. (Archivfoto) picture alliance / imageBROKER | Siegfried Kuttig

Die Seenotretter und Marineflieger haben einen Segler zwischen den Inseln Langeoog und Spiekeroog gerettet.

Wie aus einer Mitteilung der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) hervorgeht, kenterte der Mann mit seinem kleinen Katamaran am Montagnachmittag. Er alarmierte daraufhin selbst die Seenotretter. Der Mast seines Segelkatamarans war gebrochen.

Nordsee: Mann kentert mit Katamaran

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Kurze Zeit später brachten ihn Marineflieger mit einer Seilwinde an Bord eines Rettungshubschraubers und flogen ihn zurück nach Langeoog. Er blieb unverletzt. Ein Seenotrettungsboot der DGzRS schleppte den gekenterten Katamaran nach Neuharlingersiel.

Zum Zeitpunkt des Einsatzes herrschten Winde der Stärke vier, in Böen fünf. Dabei wurden Geschwindigkeiten von rund 38 km/h gemessen. Die See war unruhig, die Wellen erreichten eine Höhe von anderthalb Metern. (dpa/mp)