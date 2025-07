Segler in Seenot: Rettung kommt mit dem Hubschrauber

Drama vor der Küste Spiekeroogs: Einsatzkräfte haben einen Mann gerettet, der auf seinem Segelboot vor der ostfriesischen Insel einen Herzinfarkt erlitten hat.

Der Mann sei vor den Augen seiner Frau plötzlich zusammengebrochen und habe das Bewusstsein verloren, teilte die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) am Samstag mit.

Boot war auf Grund gelaufen

Da das etwa zehn Meter lange Boot zwischenzeitlich auf Grund gelaufen war, konnten die Rettungskräfte es mit ihrem Boot nicht erreichen. Ein Notfallsanitäter wurde deswegen per Hubschrauber auf dem Segelboot abgesetzt. Die Frau des Verletzten konnte in der Zwischenzeit das Boot in tieferes Gewässer steuern, sodass es abgeschleppt werden konnte. Anschließend konnte auch ein Notarzt auf das Boot übertreten und den Mann an Bord behandeln.

Das könnte Sie auch interessieren: Die unsichtbare Gefahr in Nord- und Ostsee

Daraufhin wurde das Boot laut DGzRS nach Wangerooge geschleppt. An Land brachte ein Krankenwagen den Verletzten zu einem Flugplatz, von dem aus er am Freitagabend mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht wurde. (dpa/mp)