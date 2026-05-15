Segelschiff in der Elbe auf Grund gelaufen – vier Personen gerettet

Feuerwehreinsatz auf der Elbe: Am Freitagabend ist auf der Elbe in Höhe des Ortsteils Hoopte in Winsen (Luhe) im Landkreis Harburg ein Segelschiff auf Grund gelaufen.

Nach Informationen eines Sprechers der Feuerwehr Winsen (Luhe) ist das Schiff auf einen Buhnenkopf aufgelaufen. Verletzt wurde dabei niemand. Das rund 12,5 Meter lange Boot war mit vier Personen auf der Elbe unterwegs gewesen. Die Feuerwehr rettete alle Insassen von Bord des Segelschiffs. Dann wurde das Boot gemeinsam mit dem Eigentümer wieder freigeschleppt.

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Warum es zu dem Unfall kam, ist derzeit noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (mp)