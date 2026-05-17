Segelflugzeug stürzt aus 20 Metern ab – Pilot schwer verletzt

Kurz nach dem Start stürzt ein Segelflugzeug aus 20 Metern ab. Die Polizei sucht nach der Unfallursache.

Ein Pilot ist mit seinem Segelflugzeug in Salzgitter abgestürzt und schwer verletzt worden. Den ersten Erkenntnissen der Ermittler nach sei das Flugzeug kurz nach dem Start aus einer Höhe von rund 20 Metern auf den Flugplatz aufgeschlagen, sagte ein Polizeisprecher.

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Ein Rettungshubschrauber brachte den Verletzten am Nachmittag in ein Krankenhaus. Die Ermittler prüfen nun, wie es zu dem Absturz kommen konnte. Zuvor hatte die „Braunschweiger Zeitung” berichtet. (dpa/mp)