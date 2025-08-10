mopo plus logo
Ein Feuerwehrmann neben einem Feuerwehrauto

Drei Segelboote sind am Steinhuder Meer komplett abgebrannt, weitere drei Boote im Hafen wurden durch das Feuer beschädigt (Symbolbild). Foto: Marijan Murat/dpa

  • Wunstorf

Segelboote am Steinhuder Meer abgebrannt

Mitten in der Nacht brennt es in einem Hafen am Steinhuder Meer bei Hannover. Mehrere Segelboote stehen in Flammen.

Drei Segelboote sind am Steinhuder Meer in der Region Hannover abgebrannt. Weitere drei Boote seien bei dem Feuer in einem Hafen beschädigt worden, sagte ein Polizeisprecher.

Weshalb der Brand in der Nacht auf Sonntag kurz vor Mitternacht ausbrach, sei noch unklar, Ermittlungen laufen. Laut Feuerwehr waren rund 30 Einsatzkräfte vor Ort. Verletzt wurde niemand. (dpa/mp)

