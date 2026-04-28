Achtung, Hundehalter! Köder mit Angelhaken ausgelegt – ein Tier in Klinik

Gefährliche Falle für Vierbeiner: An einem beliebten Spazierweg in Seevetal (Landkreis Harburg) sind präparierte Wurststücke entdeckt worden – ein Hund musste bereits in die Klinik.

Am Junkernfeldsee sind in den vergangenen zwei Tagen mehrere Wurststücke gefunden worden, die mit Angelhaken präpariert waren. In einem Fall fraß ein Hund einen solchen Köder und musste anschließend tierärztlich behandelt werden, heißt es von der Polizei.

Seevetal: Köder mit Angelhaken gezielt ausgelegt

Die Beamten gehen davon aus, dass die Köder gezielt ausgelegt wurden, um Tieren zu schaden. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Das könnte Sie auch interessieren: Knacki hortete 400 Kilo Lebensmittel – wie kann das denn passieren?

Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Zudem rufen die Beamten Hundehalter dazu auf, in dem Gebiet besonders aufmerksam zu sein und mögliche weitere Köder sofort zu melden. (rei)