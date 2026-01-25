Seemann aus Tanker vermisst: Großsuche in der Elbmündung

Großeinsatz in der Elbmündung: Seit Sonntagmorgen suchen Seenotretter, Behördenboote und ein Hubschrauber nach einem vermissten Seemann.

Gegen 6 Uhr ging die Vermisstenmeldung bei der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) ein. Der 29 Jahre alte Seemann war zuletzt mehrere Stunden zuvor an Bord des Tankers „Songa Pearl” gesehen worden, wie die Retter mitteilten. Der unter maltesischer Flagge fahrende, rund 144 Meter lange Tanker war auf dem Weg von Antwerpen nach Danzig und zum Zeitpunkt der Alarmierung auf der Unterelbe vor Cuxhaven.

Rettungskragen mit Blinklicht gefunden

Sechs Rettungseinheiten der DGzRS, Polizeiboote, Schlepper und ein Marinehubschrauber sind im Einsatz. Zunächst erstreckte sich das Suchgebiet von der Weser- bis zur Elbmündung. Gegen 7 Uhr fanden die Retter auf der Unterelbe einen Rettungskragen mit Blinklicht. Dieser konnten sie eindeutig dem Tanker zuordnen.

Nun konzentriert sich die Suche auf das Gebiet zwischen Groden und Otterndorf auf der Unterelbe. Strömungen und östliche Winde erschweren die Arbeit, das Wasser hat nur rund ein Grad Celsius. (mp)