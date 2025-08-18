Schwerverletzte auf Autobahn bei Hamburg: Land Rover überschlägt sich

Am späten Abend, kurz vor 22 Uhr, ereignete sich auf der Autobahn 7 nahe des Rastplatzes Harburger Berge – West ein schwerer Verkehrsunfall. Zwei Personen wurden schwer verletzt.

Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr ein Land Rover auf ein Gespann aus Pkw und Anhänger auf. Nach Angaben von Augenzeugen überschlug sich der Land Rover infolge der Kollision und prallte anschließend unkontrolliert gegen eine Leitplanke.

Der Anhänger, der mit Händlerutensilien eines Mittelaltermarkt-Standes beladen war, löste sich durch den Aufprall vom Zugfahrzeug, einem VW Touran. Er kippte um, rutschte mehrere Meter über die Fahrbahn und verlor dabei seine gesamte Ladung. Eine Mitfahrerin berichtete später, dass sich das Fahrzeug auf dem Rückweg von einem Mittelaltermarkt in Uetersen befand.

Zwei Personen bei Unfall schwer verletzt

Bei dem Unfall wurden zwei Personen schwer verletzt. Aus welchem der beteiligten Fahrzeuge die Verletzten stammen, konnte die Polizei bislang nicht abschließend klären. Auch hieß es an der Unfallstelle, es sei noch ein drittes Fahrzeug beteiligt.

Da sich der Unfall wenige Meter hinter der Landesgrenze zu Niedersachsen ereignete, hat die Polizei des Landkreises Harburg die Ermittlungen übernommen. Für die Versorgung der Verletzten und die Unfallaufnahme musste die A7 in Fahrtrichtung Hannover über mehrere Stunden zwischen den Anschlussstellen Hamburg-Marmstorf und Fleestedt voll gesperrt werden.