Schwerer Verkehrsunfall im Norden – acht Verletzte, darunter Kinder

Drei Fahrzeuge sind am Sonntagnachmittag im Landkreis Harburg kollidiert. Es soll bis zu acht Verletzte gegeben haben – darunter Kinder.

Am Sonntag hat es auf der L141 zwischen Hollenstedt und Emmen gekracht. Ein Fahrer kam von seiner Spur ab – mit fatalen Folgen.

Der Unfall ereignete sich gegen 15.30 Uhr. Laut einer Sprecherin der Polizei geriet der Fahrer in den Gegenverkehr. Dabei soll der Fahrer zwei entgegenkommende Fahrzeuge touchiert haben. Eines der Autos kam im Grünbereich neben der Straße zum Stehen.

Der mutmaßliche Unfallverursacher wurde in seinem Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er wurde anschließend mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Warum der Fahrer von seiner Spur abgekommen war, ist noch nicht bekannt.

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Familienvater ebenfalls im Wagen eingeklemmt

In einem weiteren Fahrzeug saß eine Familie mit Vater, Mutter und zwei Kindern. Auch der Vater wurde in dem Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Wie schwer die Familie verletzt und ob sie ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht wurde, ist bislang noch unklar. Im dritten beteiligten Fahrzeug saß nach bisherigen Informationen der Polizei nur eine Person. Laut eines Reporters vor Ort wurden acht Menschen verletzt, darunter Kinder. Der Unfallverursacher soll per Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden sein.

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Die Rettungs- und Bergungsarbeiten laufen derzeit noch, alle drei Fahrzeuge müssen abgeschleppt werden. Die L141 ist an der Unfallstelle voll gesperrt. Wie lange die Sperrung noch dauert, ist noch unklar. (mp)