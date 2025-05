Hamburger Bikerin nach Crash mit SUV schwerst verletzt

Im Landkreis Stade ist am Donnerstagnachmittag ein schwerer Verkehrsunfall passiert: Eine Bikerin war in den Gegenverkehr geraten und frontal in ein entgegenkommendes SUV gekracht.

Auf der Landstraße zwischen Mittelnkirchen und Jork geriet eine 49 Jahre alte Motorradfahrerin am frühen Nachmittag in den Gegenverkehr und krachte frontal in ein entgegenkommendes VW-SUV.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Frau durch die Luft geschleudert, ihr Motorrad kam erst im Straßengraben zum Stillstand. Auch der VW Touareg wurde beschädigt.

Die 49-Jährige wurde aufgrund der Schwere ihrer Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in ein Hamburger Krankenhaus geflogen, der Fahrer der Touareg erlitt leichte Verletzungen. Seine Ehefrau und die beiden gemeinsamen Kinder, die ebenfalls im Wagen saßen, blieben unverletzt.