Schwerer Unfall im Norden: Motorradfahrer tot

Bei einem schweren Verkehrsunfall ist am Freitagmorgen in Achim (Landkreis Verden) ein Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt worden, er starb kurze Zeit später im Krankenhaus.

Der Unfall geschah gegen 6.30 Uhr an der Kreuzung Uesener Feldstraße zur Autobahnauffahrt A27 Achim-Ost. Nach Polizeiangaben kollidierten ein Seat und der Motorradfahrer. Der 45 Jahre alte Biker prallte gegen das Auto und stürzte anschließend auf den Asphalt.

Verletzter ins Krankenhaus gebracht

Rettungskräfte reanimierten den Schwerverletzten am Unfallort, anschließend wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Laut Polizei starb er dort kurze Zeit später. Der 57 Jahre alte Fahrer des Seat musste mit Schocksymptomen behandelt werden.

Besonders die Frage, welcher Verkehrsteilnehmer zum Unfallzeitpunkt Grün hatte, steht im Fokus der Ermittlungen. Die Polizei bittet Zeugen darum, sich zu melden.