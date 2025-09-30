Schwerer Unfall im Norden: Zwei Frauen schwer verletzt

Auf der Kreisstraße 40 im Landkreis Lüneburg ist es am Dienstagmorgen zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Zwei Pkw sind frontal zusammengestoßen. Die Fahrerinnen der Autos wurden dabei schwer verletzt. Bei einer von ihnen wird Lebensgefahr nicht ausgeschlossen.

Laut einem Polizeisprecher ereignete sich der Unfall gegen 6.50 Uhr zwischen den Ortschaften Wendisch Evern und Barendorf. Dort waren aus bislang ungeklärter Ursache ein Toyota Yaris und ein VW Polo frontal ineinander gekracht.

K40 nach Unfall mehrere Stunden gesperrt

Die Fahrerin (19) des Polos sowie die Frau (51) am Steuer des Toyotas waren in den Wracks eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Beide kamen mit schwersten Verletzungen in Kliniken. Bei der 51-Jährigen wird Lebensgefahr nicht ausgeschlossen. Die K40 war bis in die Mittagsstunden voll gesperrt.