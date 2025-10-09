Schwerer Unfall im Norden – Teenagerin in Lebensgefahr

Schwerer Autounfall in der Region Hannover: In Wunstorf ist eine Jugendliche lebensgefährlich und zwei junge Männer leicht verletzt worden.

Ein 20 Jahre alter Fahrer eines Kleintransporters war nach Angaben der Polizei am Mittwochabend in Wunstorf auf einer Kreuzung seitlich in das Auto eines 19-Jährigen gefahren. Der Transporter sei dabei gegen die rechte Seite des Autos gestoßen, wo sich die 17-jährige Beifahrerin befand.

Durch den Zusammenstoß sei das Auto von der Straße und gegen einen Baum geschleudert worden. Die beiden Fahrer verletzten sich leicht, die lebensgefährlich verletzte Beifahrerin wurde laut Polizeisprecher mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Die Ursache für den Unfall sei noch unklar. (dpa/mp)