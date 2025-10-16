Gartenabfälle auf der Straße lösen schweren Unfall aus – 19-Jähriger in Lebensgefahr

Auf einer Landesstraße im Landkreis Rotenburg (Wümme) ist es am Mittwochnachmittag zu einem schweren Unfall gekommen. Es gab drei Verletzte, ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Die Einsatzkräfte wurden gegen 16.45 Uhr zur Landesstraße 142 zwischen Sittensen und Groß Meckelsen gerufen, wie es von der Feuerwehr hieß. Dort war es zu einer Kollision zwischen einem Mercedes-Kombi und einem VW Golf gekommen.

19-Jähriger in Lebensgefahr: Mit Hubschrauber in Klinik

Laut Polizei bremste eine Autofahrerin (67) ihr Fahrzeug, weil Strauchschnitt auf der Fahrbahn lag. Der Fahrer (22) eines Golfs hinter ihr bemerkte das offenbar zu spät. Um einen Auffahrunfall zu vermeiden, wich der 22-Jährige auf die Gegenfahrbahn aus und kollidierte dort frontal mit dem Mercedes eines 41-Jährigen.

Der Fahrer des Mercedes kam mit leichten, der Fahrer des Golf mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Der Beifahrer (19) im VW Golf wurde eingeklemmt und musste von Feuerwehrleuten aufwändig befreit werden. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber nach Hamburg ins Krankenhaus geflogen und schwebt in Lebensgefahr.

Die Landesstraße war mehrere Stunden voll gesperrt. Wer Angaben zu dem Fahrzeug machen kann, von dem Strauchschnitt auf die Fahrbahn gefallen ist, wird gebeten, sich umgehend mit der Polizei Zeven unter (04281) 95920 in Verbindung zu setzen.