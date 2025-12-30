Schwerer Unfall im Norden: Drei Autos krachen ineinander – acht Verletzte

Am Montagabend kam es auf der Bundesstraße im Landkreis Lüneburg zu einem schweren Verkehrsunfall: Drei Autos krachten ineinander, acht Personen wurden verletzt.

Gegen 18.30 Uhr wurden die Rettungskräfte zur B216 zwischen Süschendorf und Oldendorf alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war zunächst ein Auto aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und gegen die Leitplanke gekracht.

Unfall B216: Drei Autos krachen aufeinander – acht Verletzte

Von der Leitplanke wurde der Wagen dann zurück auf die Straße geschleudert und krachte dabei in zwei weitere Fahrzeuge. Glück im Unglück: Alle acht Insassen wurden bei dem Unfall nur leicht verletzt. Die Pkw wurden allerdings erheblich beschädigt.

Die Bundesstraße war während der Bergungsarbeiten bis etwa 21 Uhr voll gesperrt. Die Polizei hat Unfallermittlungen aufgenommen. (aba)