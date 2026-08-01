Dramatischer Unfall im Kreis Emsland: Beim Abbiegen krachten ein Auto und ein Motorrad ineinander. Zwei Männer schweben in Lebensgefahr.

Der Motorradfahrer kam per Rettungshubschrauber in eine Klinik. (Symbolbild) picture alliance/dpa/ADAC SE | Airbus Helicopters

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Motorrad in Haren im Landkreis Emsland sind drei Menschen verletzt worden – zwei von ihnen lebensgefährlich.

Den ersten Erkenntnissen nach habe ein 44-jähriger Autofahrer beim Linksabbiegen einen von vorn kommenden Motorradfahrer übersehen, teilte die Polizei mit. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Autofahrer und der 52 Jahre alte Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt wurden.

Der Motorradfahrer wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die 42 Jahre alte Beifahrerin des Autofahrers wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Sie wurde am Freitagnachmittag von der Feuerwehr aus dem Wrack befreit. (dpa/mp)