mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Der Rettungshubschrauber „Christoph 29“ landete auf einer Grünfläche neben der Straße Jorkerfelde in Jork bei Hamburg.

Der Rettungshubschrauber „Christoph 29“ landete auf einer Grünfläche neben der Straße Jorkerfelde in Jork bei Hamburg. Foto: TVElbNews

  • Jork

Schwerer Unfall auf Obsthof bei Hamburg: Rettungshubschrauber im Einsatz

Schwerer Betriebsunfall im Alten Land bei Hamburg: Zwei Arbeiter sind am Donnerstagvormittag auf einem Obsthof in Jork-Ladekop verletzt worden. Einer von ihnen musste mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.

Laut Polizei sind die beiden Männer kurz nach 10 Uhr auf einer Apfelplantage von einer Hub­bühne gefallen. Einer der Männer verlor durch den Sturz vorübergehend das Bewusstsein, sodass die Rettungskräfte vor Ort den Helikopter hinzuriefen, um den Verletzten ins Krankenhaus zu fliegen.

Das könnte Sie auch interessieren: Junge Frau kracht in Autobahn-Leitplanke – SUV fährt auf und überschlägt sich

Der zweite Mann wurde leicht verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei sperrte die Straße Jorkerfelde für Landung und Start des Rettungshubschraubers komplett ab.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test