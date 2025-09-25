Schwerer Unfall auf Obsthof bei Hamburg: Rettungshubschrauber im Einsatz

Schwerer Betriebsunfall im Alten Land bei Hamburg: Zwei Arbeiter sind am Donnerstagvormittag auf einem Obsthof in Jork-Ladekop verletzt worden. Einer von ihnen musste mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.

Laut Polizei sind die beiden Männer kurz nach 10 Uhr auf einer Apfelplantage von einer Hub­bühne gefallen. Einer der Männer verlor durch den Sturz vorübergehend das Bewusstsein, sodass die Rettungskräfte vor Ort den Helikopter hinzuriefen, um den Verletzten ins Krankenhaus zu fliegen.

Das könnte Sie auch interessieren: Junge Frau kracht in Autobahn-Leitplanke – SUV fährt auf und überschlägt sich

Der zweite Mann wurde leicht verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei sperrte die Straße Jorkerfelde für Landung und Start des Rettungshubschraubers komplett ab.