Bei einem schweren Verkehrsunfall im Landkreis Celle ist eine 52-Jährige schwer verletzt worden. Sie war in den Gegenverkehr geraten.

Schwerer Unfall im Landkreis Celle: Eine Autofahrerin ist auf der L240 zwischen Beckedorf und Hermannsburg in den Gegenverkehr geraten. Dort kam es zu einer Kollision.

Wie die Freiwillige Feuerwehr Südheide mitteilte, war die 52-Jährige am Samstagmittag mit ihrem Hyundai auf der L240 in den Gegenverkehr geraten. Auf dem Streckenabschnitt zwischen Beckedorf und Hermannsburg kam es kurz darauf zur Kollision mit einem Renault, in dem eine vierköpfige Familie saß.

Schwerer Unfall im Landkreis Celle: Frau gerät in Gegenverkehr

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Der Renault sei durch den Aufprall in den Seitenraum ins Schleudern geraten, so ein Sprecher der Feuerwehr. Die Familie habe jedoch Glück im Unglück gehabt und nur leichte Verletzungen davongetragen. „Der Fahrer hat gut reagiert und versucht auszuweichen“, sagte auch eine Polizeisprecherin.

Anders erging es der Unfallfahrerin. Die 52-Jährige wurde bei der Kollision schwer verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Auch ein Rettungshubschrauber war vor Ort im Einsatz. Die L240 wurde für die Aufräumarbeiten gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen. (mp)