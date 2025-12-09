Schwerer Unfall auf Bundesstraße: Vier Autos krachen zusammen

Auf der Bundesstraße B73 in Buxtehude Neukloster ist es am Dienstag zu einem schweren Unfall gekommen: Dort sind gleich vier Autos kollidiert – die Straße war mit Trümmerteilen übersät.

Laut Polizei kam es um kurz vor 15 Uhr zu stockendem Verkehr auf der B73. Dabei fuhr ein Auto auf das vorausfahrende Fahrzeug auf. Durch den Zusammenstoß wurde dieses auf die Gegenfahrbahn geschleudert und stieß dort mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Ein viertes Fahrzeug auf der Gegenfahrbahn fuhr schließlich ebenfalls auf die Karambolage auf.

Unfall auf der B73: zwei Verletzte

Bei dem Unfall wurden zwei Personen leicht verletzt, zudem entstand ein Sachschaden von 100.000 Euro. Alle vier Autos mussten abgeschleppt werden.

Die Feuerwehr war mit zahlreichen Einsatzkräften am Unfallort und unterstützte die Polizei bei den Bergungsarbeiten. Die B73 war über drei Stunden voll gesperrt, bevor zunächst wieder eine Fahrbahn freigegeben wurde. (rei/mwi)

Anmerkung der Redaktion: Zunächst war von fünf verunglückten Autos die Rede. Mittlerweile sind die Angaben von der Polizei korrigiert worden, wir haben den Artikel entsprechend angepasst.