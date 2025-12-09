Schwerer Unfall auf Bundesstraße: Fünf Autos krachen zusammen
Auf der Bundesstraße B73 in Buxtehude Neukloster ist es am Dienstag zu einem schweren Unfall gekommen.
Dort sind aus noch ungeklärter Ursache gleich fünf Autos kollidiert – die B73 war mit Trümmerteilen übersät. Beteiligt waren zwei VW sowie jeweils ein Audi, ein Ford und ein Fiat.
Unfall auf der B73: mindestens zwei Verletzte
Laut eines Reporters vor Ort wurden mindestens zwei Personen verletzt.
Das könnte Sie auch interessieren: Baumstämme blockieren A1 – wichtiges Autobahnkreuz stundenlang dicht
Die Feuerwehr war mit zahlreichen Einsatzkräften am Unfallort und unterstützte die Polizei bei den Bergungsarbeiten. Die B73 war über Stunden voll gesperrt. (rei)
Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.