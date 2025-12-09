mopo plus logo
Buxtehude B73 Unfall

Mehrere Autos krachten ineinander. Die B73 war nach dem Unfall für Stunden voll gesperrt. Foto: TV-Elbnews

  • Buxtehude

Schwerer Unfall auf Bundesstraße: Fünf Autos krachen zusammen

Auf der Bundesstraße B73 in Buxtehude Neukloster ist es am Dienstag zu einem schweren Unfall gekommen.

Dort sind aus noch ungeklärter Ursache gleich fünf Autos kollidiert – die B73 war mit Trümmerteilen übersät. Beteiligt waren zwei VW sowie jeweils ein Audi, ein Ford und ein Fiat.

Unfall auf der B73: mindestens zwei Verletzte

Laut eines Reporters vor Ort wurden mindestens zwei Personen verletzt.

Die Feuerwehr war mit zahlreichen Einsatzkräften am Unfallort und unterstützte die Polizei bei den Bergungsarbeiten. Die B73 war über Stunden voll gesperrt. (rei)

