Unfall auf Autobahn nahe Hamburg: Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt

Schwerer Verkehrsunfall auf der A39: Ein Motorradfahrer hat am Freitagnachmittag in Ashausen (Landkreis Harburg) lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Laut Polizeiangaben ereignete sich der Unfall gegen 15.20 Uhr zwischen den Anschlussstellen Winsen-West und Seevetal-Maschen. Ein 58-jähriger Motorradfahrer fuhr auf der rechten Spur in Richtung Hamburg, als ein nachfolgender VW Golf aus bislang ungeklärter Ursache auf das Krad auffuhr.

Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt – Hubschrauber transportiert ihn ab

Der Motorradfahrer stürzte auf den Asphalt, das Motorrad schleuderte über die Fahrbahn. Der Golf kam in der Fahrbahnmitte zum Stehen. Der 58-Jährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen, ein Rettungshubschrauber transportierte ihn in ein Krankenhaus. Der 23-jährige Fahrer des Golf blieb unverletzt, musste Polizisten jedoch zur Blutentnahme begleiten.

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Die Polizei sperrte die A39 in Richtung Hamburg vollständig. Zahlreiche Schaulustige versammelten sich auf einer Brücke über der Unfallstelle, die Polizisten erteilten Platzverweise. Die Rettungsgasse bildeten die Autofahrer dagegen laut Polizei vorbildlich.

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Auf der A39 stauten sich die Fahrzeuge auf rund fünf Kilometer, auch auf den Umleitungsstrecken kam es zu erheblichen Verzögerungen. Die Polizei ermittelt zur genauen Unfallursache.