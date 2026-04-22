Schwerer Unfall auf Autobahn bei Hamburg: Vollsperrung sorgt für lange Staus

Bei einem schweren Verkehrsunfall ist am Mittwochmittag auf der A26 bei Jork (Landkreis Stade) ein Mercedes-Fahrer verletzt worden. Die Autobahn wurde voll gesperrt – es kam zu langen Staus auch auf den Ausweichstrecken.

Laut Polizeiangaben verlor der Fahrer gegen 14.15 Uhr auf der A26 zwischen Jork und Horneburg die Kontrolle über seinen Mercedes. Das Fahrzeug schleuderte über die Fahrbahn und prallte gegen die Leitplanken, bevor es entgegen der Fahrtrichtung auf der linken Spur zum Stehen kam. Wie es zu dem Unfall kam, ist bislang unklar.

Mehrere Kilometer Stau bei Buxtehude und Jork

Sanitäter versorgten den Fahrer noch vor Ort. Er wurde leicht verletzt. Der Mercedes erlitt erhebliche Schäden. Die Autobahn in Richtung Stade wurde für Rettungs- und Aufräumarbeiten vollständig gesperrt, weshalb sich auf der A26 ein Stau von rund einem Kilometer bildete.

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Auf den Ausweichstrecken durch Buxtehude und Jork sowie auf der B73 staute sich der Verkehr auf bis zu acht Kilometern. Die Sperrung hielt bis in den späten Nachmittag an.(mp)