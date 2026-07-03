Bei einem Unfall bei Garrel kippt ein Viehanhänger mit rund 80 Schweinen um. Mehrere Tiere werden verletzt oder getötet – nun laufen die Schweine auf der Straße umher.

Ein mit rund 80 Schweinen beladener Viehanhänger ist nach einem Unfall bei Garrel (Landkreis Cloppenburg) umgekippt. Mehrere Tiere wurden verletzt oder verendeten, zahlreiche Schweine liefen anschließend auf der Fahrbahn umher, sagte die Polizei der dpa.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam ein Treckerfahrer am Vormittag auf der Landstraße 871 zwischen Garrel und Beverbruch aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der mitgeführte Viehanhänger kippte daraufhin um.

Rettungskräfte vor Ort: Straße bleibt gesperrt

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Die Freiwillige Feuerwehr Garrel fing die entlaufenen Tiere ein. Auch das Veterinäramt des Landkreises Cloppenburg war im Einsatz.

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Der Fahrer wurde nach bisherigen Erkenntnissen leicht verletzt. Die Straße blieb für die Unfallaufnahme voll gesperrt. Das dürfte nach Polizeiangaben noch mehrere Stunden so bleiben. (dpa/mp)