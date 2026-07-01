Bei Stade kam es zu einem nächtlichen Überfall. Nun sucht die Polizei nach dem Täter und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

In Kutenholz kam es zu einem schweren Raubüberfall. Dabei waren die Täter maskiert. (Symbolbild) picture alliance / CHROMORANGE | Michael Bihlmayer

Im niedersächsischen Kutenholz bei Stade kam es in der Nacht auf Mittwoch zu einem schweren Überfall. Dabei sollen drei Männer einen älteren Herren ausgeraubt haben.

Zwischen 0.45 Uhr und 1.20 Uhr haben sich drei maskierte Täter in der Straße „Im Lakum“ gewaltvoll Zugang zu einem Wohnhaus verschafft. Sie weckten den hochbetagten Bewohner, fesselten ihn und befragten ihn nach Wertgegenständen im Haus.

Daraufhin soll einer der Täter den Hausbewohner bewacht haben, während die anderen beiden sich auf die Suche nach Wertsachen machten. Sie fanden einen Tresor und später auch den dazugehörigen Schlüssel. Bei einem anderen Wertbehältnis zwangen sie ihr Opfer, die Zahlenkombination preiszugeben.

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Täter klauten Bargeld und Kamera, das Opfer blieb unverletzt

Bevor sie den Tatort verließen, versuchten sie noch, ihre Spuren zu vernichten. Dafür entleerten sie den Feuerlöscher. Nachdem die Täter geflohen waren, gelang es dem Mann, sich zu befreien und die Polizei zu verständigen. Zum Glück trug er keine körperlichen Schäden von dem Überfall davon. Bei dem Raub wurden Bargeld und eine Wildkamera im Außenbereich gestohlen.

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Die Polizei hat die Fahndung nach den Tätern aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Die drei Männer sollen zwischen 1,75 bis 1,80 Meter groß und dunkel gekleidet gewesen sein. Alle waren maskiert und sprachen Deutsch – mutmaßlich mit einem osteuropäischen Akzent. Einer solle etwas kräftiger gewesen sein, die anderen beiden von normaler Statur. Das Opfer hat die Täter auf 35 bis 45 Jahre geschätzt.

Polizei bittet um Prüfung von Videoaufnahmen

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Wer Hinweise zu der Tat, zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen vor und nach der Tat geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Stade unter der Telefonnummer 04141/1020.

Außerdem werden Anwohner dringend dazu aufgerufen, mögliche Videoaufnahmen aus der Tatnacht zu prüfen und sich bei entsprechenden Feststellungen mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (kla)