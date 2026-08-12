Bei dem Unfall wurden vier Personen, darunter zwei Kinder, verletzt. JOTO

Bei einem Verkehrsunfall sind am Mittwochmittag in Rosengarten im Landkreis Harburg fünf Menschen verletzt worden, darunter zwei Kinder. Zwei Autos waren auf gerader Strecke frontal ineinandergekracht.

Laut Polizeiangaben kollidierten gegen 13.50 Uhr auf der Rosengartenstraße ein Mercedes und ein Škoda auf gerader Strecke frontal miteinander. Durch die Wucht des Aufpralls wurden bei beiden Fahrzeugen Räder abgerissen, die Autos schleuderten über die Fahrbahn.

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Der Mercedes kam entgegengesetzt zur Fahrtrichtung zum Stehen. Eine Ersthelferin kümmerte sich unmittelbar um die Verletzten und brachte eine beteiligte Person in ihr eigenes Fahrzeug, wo sie diese versorgte.

Zwei Erwachsene und zwei Kinder verletzt

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Alle Insassen konnten sich selbstständig aus den Wracks befreien, niemand war eingeklemmt. Im Mercedes befanden sich vier Personen, darunter die beiden Kinder. Der etwa 80 Jahre alte Fahrer des Škoda erlitt ebenfalls Verletzungen. Für die Versorgung rückten Rettungskräfte aus den Landkreisen Harburg und Stade an.

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Ein Notarzt wurde aus Hamburg eingeflogen, der Rettungshubschrauber Christoph 29 landete direkt auf der Straße. Die beiden Kinder, die nach ersten Erkenntnissen nicht schwer verletzt wurden, kamen gemeinsam mit Verwandten in ein Krankenhaus. „Die Feuerwehr sicherte den Brandschutz und klemmte die Batterien ab“, sagte Niklas Schubert, Einsatzleiter der Feuerwehren Leversen-Sieversen und Tötensen.

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Verbindungsstraße voll gesperrt

Außerdem unterstützten sie den Rettungsdienst und schoben ein Auto von der Straße. Die Staatsanwaltschaft beauftragte einen Gutachter, der die Polizei bei der Unfallaufnahme und Spurensicherung unterstützen soll. Die Rosengartenstraße zwischen Sieversen und Elstorf-Bachheide bleibt vermutlich bis in die Abendstunden voll gesperrt. Die Unfallursache ist unklar.