Beim Abbiegen auf einen Parkplatz kollidiert ein Auto mit einem Motorrad, beide Fahrzeuge fangen Feuer. Für den Motorradfahrer ist die Lage ernst.

Schwerer Unfall in Osnabrück: Bei der Kollision eines Autos mit einem Motorrad ist ein 30-Jähriger lebensgefährlich verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilte, wollte ein Autofahrer am Samstagabend auf einen Parkplatz im Stadtteil Hafen abbiegen. Dabei sei es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Motorrad gekommen. Der 30 Jahre alte Motorradfahrer kam nach einer medizinischen Erstversorgung mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Eine 56 Jahre alte Insassin des Autos wurde leicht verletzt.

Unfall in Osnabrück: Autofahrer hatte Alkohol im Blut

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Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein 58-Jähriger den Wagen gefahren haben. Bei ihm stellten die Beamten eine Atemalkoholkonzentration von über einem Promille fest. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Die Polizei prüft auch die Geschwindigkeit des Motorrades, das zum Unfallzeitpunkt nicht zugelassen war. Das Kennzeichen gehörte ersten Erkenntnissen zufolge nicht zu dem Fahrzeug. Die Ermittlungen dauern an.

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Bei der Kollision riss der Kraftstofftank des Motorrades auf, auslaufendes Benzin geriet in Brand und auch die Front des Autos fing Feuer. Für die Unfallaufnahme und die Rettungsmaßnahmen wurde die Pagenstecherstraße für mehrere Stunden in beide Richtungen gesperrt. (dpa)