Schweinetransporter kippt um: elf Tiere getötet, Bundesstraße gesperrt

Auf einer Bundesstraße kippt ein Viehtransporter um. Mehrere Schweine werden im Nachhinein wegen ihrer Verletzungen getötet.

Ein mit rund 80 Schweinen beladener Viehtransporter ist bei Haselünne (Landkreis Emsland) beim Abbiegen umgestürzt. Nach Mitteilung der Polizei mussten elf Tiere wegen ihrer Verletzungen getötet werden. Die Feuerwehr sei im Einsatz gewesen, um die Tiere zu versorgen und zusammenzuhalten.

Der Unfall ereignete sich demnach, als der Lastwagenfahrer auf einer Bundesstraße nach links abbiegen wollte. Aus noch nicht bekannten Gründen sei der Anhänger dabei nach rechts gekippt, hieß es.

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Wegen des Unfalls und der Bergungsarbeiten musste der Verkehr umgeleitet werden. Zeitweise war die Straße voll gesperrt. (dpa/esk)