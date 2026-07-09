Schon seit dem Abend hält ein brennender Schrotthaufen auf dem Gelände der Salzgitter AG die Feuerwehr in Atem. Die Löscharbeiten sind aufwendig. Wie lange sie noch dauern könnten.

Eine weithin sichtbare Rauchwolke zieht über Salzgitter hinweg. Ein großer Schrottberg steht bei der Salzgitter AG in Flammen. picture alliance/dpa | Matthias Bein

Auf dem Gelände der Salzgitter AG brennt es. Ein etwa 40 mal 40 Meter großer und rund 15 Meter hoher Schrotthaufen sei am Mittwoch gegen 19 Uhr in Flammen aufgegangen, sagte ein Feuerwehrsprecher. Doch auch am Donnerstagmorgen steht der Schrottberg noch in Flammen.

Ein Bagger nahm den großen Schrotthaufen in der Nacht Stück für Stück auseinander, damit die Einsatzkräfte den Brand bekämpfen konnten, wie ein Sprecher der Feuerwehr schilderte. Die aufwendigen Löscharbeiten werden demzufolge voraussichtlich noch bis in den Vormittag hinein andauern. Verletzt wurde niemand.

Salzgitter: Anwohner vor Rauch gewarnt

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Um die 100 Einsatzkräfte waren in der Nacht vor Ort, um das Feuer zu löschen. Sie seien gut vorangekommen, sagte ein Sprecher am frühen Morgen: Der aufsteigende Rauch sei bereits deutlich lichter und heller als noch einige Stunden zuvor. Anwohner sollten aber weiterhin ihre Fenster und Türen geschlossen halten und Lüftungen und Klimaanlagen abgeschaltet lassen.

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe hatte in einer Gefahrenmeldung vor «einer starken Rauchentwicklung, die Richtung Süd Südost zieht» gewarnt und empfohlen, das betroffene Gebiet zu meiden, Schutz in einem Gebäude zu suchen und Fenster und Türen zu schließen. Lüftungen und Klimaanlagen sollen abgeschaltet werden. (dpa/mp)