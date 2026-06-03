Schüsse in Buxtehude: Verdächtiger freigelassen – Polizei sucht Zeugen

Die Mordkommission ermittelt nach der blutigen Tat von Buxtehude mit Hochdruck, einen Festgenommenen muss sie wieder freilassen. Nun sucht sie nach Zeugen.

Nach den Schüssen auf einen 42-jährigen in Buxtehude ist der Festgenommene aus Neu Wulmstorf wieder entlassen worden. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen hat sich der Tatverdacht nicht ausreichend erhärtet, die Staatsanwaltschaft Stade verzichtete auf die Beantragung eines Haftbefehls. Dies teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Polizei: Hinweise gesucht

Die Beamten der Mordkommission werteten zahlreiche Zeugenhinweise sowie gesicherte Bild- und Videodateien aus. Zeuginnen und Zeugen, die bislang nicht mit der Polizei gesprochen haben, werden gebeten, sich zu melden. Dies gelte insbesondere für Bild- oder Videomaterial, das den oder die Täter auf dem Weg zum Tatort oder bei der Flucht zeigt. Hinweise nimmt die Polizei in Stade unter (04141) 1020 entgegen.

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Das blutende Opfer wurde am Montagabend im Eingangsbereich eines Mehrfamilienhauses gefunden, in dem auch Geschäftsräume sind. Der Mann musste notoperiert werden. (dpa/mp)