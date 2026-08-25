In Delmenhorst fallen im September Schüsse, ein Mann wird schwer verletzt. Die Täter flüchten. Nun gibt es einen Fahndungserfolg.

Nach Schüssen auf einen 48-Jährigen im September in Delmenhorst hat die Polizei drei Tatverdächtige in Spanien und Deutschland festgenommen.

Alle Personen werden der organisierten Kriminalität zugeordnet, wie die Polizei sagte. Das Opfer überlebte den Angriff mit schweren Verletzungen. Die Polizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts.

Der 48-Jährige war in der Nacht zum 13. September 2025 durch mehrere Schüsse schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Mann auf einem E-Scooter unterwegs, als sich ihm zwei Personen auf einem Motorrad näherten. Diese schossen auf den 48-Jährigen und flüchteten. Das Opfer wurde mehrfach getroffen und musste sofort operiert werden. Weitere Personen stehen im Verdacht, die Tat unterstützt zu haben.

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Zwei Tatverdächtige in Spanien festgenommen

Nach grenzüberschreitenden Ermittlungen ergaben sich demnach Hinweise, dass sich zwei mutmaßliche Tatbeteiligte nach Spanien abgesetzt haben. Am 20. August erfolgten zeitgleich Einsätze in Deutschland und Spanien. Dabei wurden laut Polizei insgesamt drei Tatverdächtige festgenommen. Europol koordinierte den Informationsaustausch zwischen den beteiligten Ermittlungsbehörden und unterstützte die Zusammenarbeit.

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Bei den Durchsuchungen fanden die Einsatzkräfte umfangreiches Beweismaterial, insbesondere scharfe Schusswaffen, und beschlagnahmten diese, wie die Polizei weiter mitteilte. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat – unter anderem zur Frage, wer von den Beschuldigten geschossen hat, sowie zu möglichen weiteren Beteiligten – dauern an. (dpa/mp)