Nordsee: Schreckmoment auf Fähre – 178 Menschen an Bord

Schreckmoment für 178 Passagiere auf einer Fähre in der Nordsee: Die Menschen saßen zwischen Borkum und Emden fest. Wie die Besatzung das Problem lösen konnte.

Eine Personenfähre mit 178 Menschen an Bord ist zwischen Borkum und Emden vorübergehend manövrierunfähig gewesen. Wegen eines technischen Defekts fiel die Maschine aus, das Schiff konnte außerhalb des Fahrwassers ankern, wie die Reederei mitteilte.

Der Vorfall ereignete sich am Sonntagnachmittag. Die Besatzung der Fähre konnte das Problem mit bordeigenen Mitteln beheben, die Fahrt nach Emden wurde ohne weitere Zwischenfälle fortgesetzt. Passagiere oder Umwelt kamen nach Angaben der Reederei nicht zu Schaden. (dpa)