Schrecklicher Unfall: Radfahrer fährt über Bahngleise und stirbt

An einem halbseitig beschrankten Bahnübergang in Meppen stirbt ein älterer Radfahrer. Warum es zu dem Unfall kam, ist noch unklar.

Ein 79 Jahre alter Radfahrer ist an einem Bahnübergang in Meppen im Emsland von einem Zug erfasst worden und seinen Verletzungen erlegen. Der Mann überquerte die Bahngleise am Nachmittag, wie die Polizei bestätigte. Die halbseitigen Schranken sollen geschlossen gewesen sein, der Lokführer leitete noch eine Vollbremsung ein.

Das könnte Sie auch interessieren: Stellwerksausfall! Massive Störungen auf wichtiger Bahn-Strecke ab Hamburg

Der Unfall löste einen Großeinsatz an Rettungskräften aus, für den Senior kam jede Hilfe zu spät. Die Bahnstrecke wurde zunächst gesperrt.