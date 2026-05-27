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An einem halbseitig beschrankten Bahnübergang in Meppen stirbt ein älterer Radfahrer.

Der Mann starb an einem halbseitig beschrankten Bahnübergang (Symbolfoto). Foto: picture alliance / picture alliance / Markus Scholz | Markus Scholz

  • Meppen

Schrecklicher Unfall: Radfahrer fährt über Bahngleise und stirbt

An einem halbseitig beschrankten Bahnübergang in Meppen stirbt ein älterer Radfahrer. Warum es zu dem Unfall kam, ist noch unklar.

Ein 79 Jahre alter Radfahrer ist an einem Bahnübergang in Meppen im Emsland von einem Zug erfasst worden und seinen Verletzungen erlegen. Der Mann überquerte die Bahngleise am Nachmittag, wie die Polizei bestätigte. Die halbseitigen Schranken sollen geschlossen gewesen sein, der Lokführer leitete noch eine Vollbremsung ein.

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Der Unfall löste einen Großeinsatz an Rettungskräften aus, für den Senior kam jede Hilfe zu spät. Die Bahnstrecke wurde zunächst gesperrt.

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