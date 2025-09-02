Schrecklicher Unfall beim Überholen: Tesla-Fahrer stirbt in brennendem Auto

Auf einer Landstraße im Landkreis Celle ist es am Dienstagmorgen zu einem schrecklichen Verkehrsunfall gekommen: Ein Tesla ging in Flammen auf, der Fahrer starb.

Laut Polizei ereignete sich der Unfall gegen 9.10 Uhr auf der Landstraße 240 bei Südheide. Ersten Erkenntnissen zufolge habe der Fahrer eines Tesla hier ein vor ihm fahrendes Auto überholen wollen. Dabei kam es aus ungeklärter Ursache zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge.

Auto in Flammen – Rettungsversuche für den Fahrer kamen zu spät

In der Folge sei der Tesla laut Polizei von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum gekracht. Danach wurde der E-Wagen auf die Fahrbahn zurückgeschleudert und begann zu brennen. Für den eingeklemmten Fahrer kam jeder Rettungsversuch zu spät, er starb in den Flammen.

Auch das zuvor überholte Fahrzeug, ein VW Golf kam ins Schleudern, überschlug sich und blieb neben der Straße auf dem Dach liegen. Der Fahrer konnte sich aus dem Wrack befreien, Er war verletzt und kam in eine Klinik. Die Landstraße wurde voll gesperrt.