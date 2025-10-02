Schrecklicher Unfall im Norden: Mann stirbt – Frau schwer verletzt

Am Abend stoßen zwei Autos im Landkreis Osnabrück frontal aufeinander. Ein Mann stirbt. Der genaue Unfallhergang war zunächst nicht klar.

Beim Zusammenstoß zweier Autos im Landkreis Osnabrück ist ein Mensch um Lebens gekommen. Ein 27 Jahre alter Mann sei an seinen schweren Verletzungen gestorben, sagte eine Polizeisprecherin am Abend. In dem anderen Wagen saß eine 33 Jahre alte Frau. Sie sei mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte die Sprecherin. Wie schwer ihre Verletzungen genau waren, war zunächst nicht bekannt.

Ersten Informationen zufolge stießen beide Fahrzeuge auf einer Landstraße bei Ankum frontal zusammen. Mindestens eine Person wurde im Fahrzeug eingeklemmt. Feuerwehr und Rettungsdienst wurden neben der Polizei zur Unfallstelle geholt. Ein Rettungshubschrauber war ebenfalls im Einsatz. Der genaue Unfallhergang war der Polizei zufolge zunächst nicht klar, weil es keine Zeugen gab. (dpa/mp)