Schrecklicher Unfall bei Hamburg: Arbeiter wird in Grube verschüttet und stirbt

Schrecklicher Arbeitsunfall im Landkreis Harburg: Bei Schachtarbeiten in Seevetal-Horst ist ein Bauarbeiter am frühen Donnerstagabend ums Leben gekommen. Er war offenbar in einer Grube von Sandmassen verschüttet worden. Trotz schneller Hilfe kam jede Rettung zu spät.

Gegen 17.55 Uhr wurden die Einsatzkräfte zum Finkenweg gerufen. Nach ersten Informationen war der Mann bei Arbeiten auf dem Grundstück eines Einfamilienhauses von einem Sandhaufen eingeschlossen worden. Kollegen konnten ihn zwar noch aus der Grube ziehen, doch sein Zustand war kritisch.

Feuerwehrleute und der Rettungsdienst versuchten alles – sie begannen sofort mit Reanimationsmaßnahmen. Die Wiederbelebung dauerte über einen längeren Zeitraum, blieb aber erfolglos. Trotz aller Bemühungen sei der Mann noch an der Einsatzstelle verstorben, bestätigte Feuerwehrsprecher Matthias Köhlbrandt.

Seevetal-Horst: Arbeiter stirbt nach Verschüttung

Ein Rettungshubschrauber wurde alarmiert, konnte jedoch nicht direkt am Unglücksort landen. Der Notarzt musste aufwendig zur Unfallstelle gebracht werden.

Ob das warme Wetter eine Rolle gespielt haben könnte oder eine medizinische Ursache vorlag, ist derzeit unklar. Auch zur Identität und dem genauen Alter des Verstorbenen machte die Polizei zunächst keine Angaben. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.