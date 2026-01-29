Schrecklicher Unfall: Autofahrerin stirbt bei Kollision mit Linienbus

Tödliche Kollision auf der Kreisstraße: Eine 64-Jährige gerät mit ihrem Wagen in den Gegenverkehr und prallt dort mit einem Linienbus zusammen. Retter können nichts mehr für die Frau tun.

Bei einer Kollision mit einem Linienbus ist eine Autofahrerin im Landkreis Lüneburg gestorben. „Die 64-Jährige erlag am Unfallort ihren schweren Verletzungen“, teilte die Polizei mit. Der Busfahrer blieb unverletzt.

Nach ersten Erkenntnissen geriet die Frau mit ihrem Wagen auf der Kreisstraße 2 zwischen Rullstorf und Bockelkathen in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit dem entgegenkommenden Bus. Außer dem Fahrer befanden sich keine weiteren Insassen im Bus. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache. (dpa/mp)