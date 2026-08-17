Schrecklicher Unfall: Autofahrerin fährt gegen Baum und überschlägt sich – tot

Ein Auto prallt im Landkreis Hildesheim gegen einen Baum und bleibt auf dem Dach liegen. Trotz schnellen Einsatzes der Rettungskräfte kam für eine Autofahrerin jede Hilfe zu spät.

Eine 33 Jahre alte Autofahrerin ist bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 243 bei Bockenem (Landkreis Hildesheim) ums Leben gekommen. Nach ersten Erkenntnissen war kein weiteres Fahrzeug an dem Unfall beteiligt, wie die Polizei mitteilte.

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Die Frau aus dem Landkreis Goslar war am Sonntagabend von Bockenem kommend in Richtung Bornum am Harz unterwegs. In einer Linkskurve kam ihr Wagen aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum.

Das Auto blieb auf dem Dach liegen. Der Rettungsdienst stellte noch an der Unfallstelle den Tod der Frau fest. Die Polizei ermittelt. (dpa/mp)